Coronavirus: i dati odierni della Regione Liguria

BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 25 SETTEMBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 12.944 (+73)

🔹 di cui 1.752 individuati da screening e 11.192 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 3029 (+15)

🔹 162 (-9) in ospedale (di cui 17 in terapia intensiva / UTI, -1)

🔹 1.564 in isolamento domiciliare (+81)

ℹ️ Nuovi positivi:

🔹 12 Asl1 (9 contatti di caso, 3 attività screening)

🔹 3 Asl2 (1 rientro da viaggio, 1 contatto di caso, 1 attività screening)

🔹 39 Asl3 (3 accesso ospedale, 2 strutture socio sanitarie, 3 rientro da viaggio, 18 contatto caso confermato, 13 attività screening, )

🔹 19 Asl5 (15 contatto caso confermato, 4 attività screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 8.381 (+57)

⚫ Deceduti = 1.597 (+1)

🔬 Tamponi = 297.680 (+2.753)

🏥 Ospedalizzati = 162

📌 Asl1 = 7

📌 Asl2 = 8

📌 San Martino = 23 (7 UTI)

📌 Galliera = 32 (1 UTI)

📌 Gaslini = 10

📌 Villa Scassi = 5

📌 Asl4 = 6

📌 Asl5 = 71 (9 UTI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 3.029

IM = 171 (+11)

SV = 195 (-1)

GE = 1234 (+30)

SP = 1107 (+1)

Fuori regione = 100 (+0)

Altro o in fase di verifica = 222 (+0)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.103

📌 Asl1 = 284

📌 Asl2 = 241

📌 Asl3 = 695

📌 Asl4 = 160

📌 Asl5 = 723