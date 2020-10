Coronavirus, dati Regione Liguria: 1068 positivi, 25 deceduti, guariti non più positivi 1073

BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 31 OTTOBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 28.608 (+1068)

🔹 di cui 3.282 individuati da screening e 25.326 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 13.600 (-30) *️⃣

*️⃣ I flussi sono stati allineati come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, considerando nei casi “guariti”, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

🔹 1.093 (+93) in ospedale (di cui 57 in terapia intensiva / TI, +5)

🔹 7.338 in isolamento domiciliare (+16)

ℹ️ Dettaglio 1068 nuovi casi:

🔹 Asl1: 72 (27 contatti caso confermato, 45 attività screening)

🔹 Asl2: 78 (31 contatto caso confermato, 41 Attività screening, 6 settore sociosanitario)

🔹 Asl3: 709 (384 contatto caso confermato, 284 attività screening, 41 settore sociosanitario)

🔹 Asl4: 19 (7 contatto caso confermato, 12 attività screening)

🔹 Asl5: 190 (103 contatto caso confermato, 87 attività screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 13.234 (+1073)

⚫ Deceduti = 1.774 (+25) *️⃣

*️⃣ Sono state inserite 25 schede decesso.

🔬 Tamponi = 443.676 (+6.389)

🏥 Ospedalizzati = 1.093 (57 TI)

📌 Asl1 = 77 (4 TI)

📌 Asl2 = 99 (5 TI)

📌 San Martino = 314 (14 TI)

📌 Evangelico = 65 (7 TI)

📌 Galliera = 149 (9 TI)

📌 Gaslini = 15

📌 Asl3 Villa Scassi = 193 (8 TI)

📌 Asl4 = 93 (2 TI)

📌 Asl5 = 88 (8 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 13.600

IM = 971 (+40)

SV = 1.234 (-27)

GE = 8.908 (+222)

SP = 1.596 (+167)

Fuori regione = 276 (-1)

Altro o in fase di verifica = 615 (-13)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.919

📌 Asl1 = 1.028

📌 Asl2 = 1.775

📌 Asl3 = 1.980

📌 Asl4 = 659

📌 Asl5 = 477