Coppa Italia: prosegue la prevendita per Torino-Genoa

Non ci sono restrizioni: i biglietti sono acquistabili al prezzo base di 10 euro (ridotto Under 16 a 5 euro)

Prosegue la prevendita per il settore ospiti per Torino-Genoa, gara degli ottavi di Coppa Italia che si giocherà giovedì alle ore 21:15. La vincente affronterà nei quarti il Milan sempre in gara secca. Il tecnico rossoblù Davide Nicola ha annunciato un ampio turn-over per il match con i granata (“troppo pochi tre giorni per recuperare in vista della partita di campionato a Verona…”). Il Grifone proverà a centrare il passaggio ai quarti che non ottiene da anni.

I biglietti sono acquistabili al prezzo base di 10 euro (ridotto Under 16 a 5 euro) sul circuito vendita Vivaticket (ricevitorie e on-line). Il termine è fissato mercoledì alle ore 19:00. La trasferta è aperta ai non tesserati. Vige come unica restrizione il divieto di vendita ai residenti in Liguria di titoli di accesso per il settore Curva Primavera adiacente a quello ospiti.