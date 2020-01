Coppa Italia: al via la prevendita per Torino-Genoa

Ha preso il via la prevendita di Torino-Genoa, gara unica degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì prossimo alle ore 21.15. I biglietti del settore ospiti sono acquistabili al prezzo base di 10 euro (ridotto U16 5 euro) sul circuito vendita Vivaticket (ricevitorie e on-line). Il termine è fissato mercoledì 8 gennaio alle 19. La trasferta è aperta ai non tesserati. Vige come unica restrizione il divieto di vendita ai residenti in Liguria di titoli di accesso per il settore Curva Primavera adiacente a quello ospiti.