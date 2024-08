Caterina Bargi: «I tifosi in casa ci danno una carica in più»

Caterina Bargi, protagonista della vittoria del Genoa Women contro l’Arezzo, ha parlato ai microfoni di Pianetagenoa1893.net.

Ancora una convincente vittoria casalinga con risultato sbloccato da una tua rete…

«Sì io e le mie compagne di squadra siamo molto contente della prestazione odierna».

L’anno scorso di questi tempi i punti arrivavano solamente dalle partite in trasferta….»

«È vero; ma quest’anno abbiamo finora affrontato fuori casa due squadre molto forti come Lazio ed Hellas Verona. In casa ovviamente il tifo a favore ci dà una carica in più, ma cercheremo di migliorare anche le nostre prestazioni in trasferta».

Nello scorso campionato sei andata a segno diciannove volte, di cui solamente tre grazie a calci di rigore; il tuo obiettivo in questo è quello di raggiungere o superare le venti reti?

«Segnare fa sempre piacere e per un’attaccante è molto importante, ma la cosa fondamentale è che io possa contribuire con le mie prestazioni alla crescita del livello della squadra».

Stefano Massa