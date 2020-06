Cannella conferma: «Il Genoa e la Lazio hanno chiesto informazioni per Charpentier»

«Il Genoa e la Lazio hanno chiesto informazioni, i biancocelesti avendo anche la Salernitana come società satellite su cui appoggiarsi». Giuseppe Cannella, agente di Gabriel Charpentier, ha confermato ai microfoni di Reggina Tv l’interesse per l’attaccante francese tesserato con l’Avellino ma di proprietà dello Spartaks Jurmala.

RECUPERO – «È riuscito a recuperare molto bene dall’infortunio, è in una fase in cui può giocare e fare minutaggio. Arriva in prestito dallo Spartaks Jurmala, possiede una buona struttura fisica e grande intelligenza tattica, disposto al sacrificio e assolutamente di prospettiva».

INTERESSE REGGINA – «Io voglio fare i complimenti alla società e alla città, vederla in Serie C non andava bene. Ricordo l’affetto e il calore dei tifosi, in Serie B può fare la differenza. Massimo Taibi sta facendo una grande esperienza ed è in grado per migliorare la rosa. Charpentier è molto giovane, deve fare esperienza in Serie B. Il direttore lo conosce e non nascondo che su di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A, pronte poi a girarle in prestito in cadetteria. Reggio sarebbe una soluzione importante per lui e per la squadra. L’interesse tra le parti c’è sempre stato, non posso nasconderlo».