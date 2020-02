Belin che calcio, 15a puntata: Marco Liguori racconta il trionfo del Genoa nel 1991 sulla Lazio

Il direttore di Pianetagenoa1893.net descrive il successo per 3-1

15° puntata di “Belin che calcio””: collegamenti da Napoli, Servizi da Sanremo, con in studio Marco Benvenuto e Giada Matrone La trasmissione tv vintage “Belin che calcio” è ideata e condotta dai giornalisti Marco Benvenuto e Franco Ricciardi. Gli ascolti sono in grande ascesa, grazie alla pubblicazione del link su tutti i “social” più importanti. In questa 15° puntata, Franco Ricciardi effettuerà 6 collegamenti da Napoli. Nel corso della trasmissione, vedremo, tra l’altro:

– Il consueto appuntamento con l’anchorman Carlo Barbero, che ci racconta un episodio del suo passato di dirigente blucerchiato e del suo splendido rapporto con il presidente Paolo Mantovani.

– Il giornalista Giovanni Giaccone, che cura una delle rubriche più gradite dai nostri telespettatori, questa volta ci parla di un’altra squadra rivelazione, il fortissimo Perugia di Paolo Rossi, Casarza e del grande mister Fabbri.

– Giada Matrone ci ricorda le pagine piu visitate della settimana sulla pagina Facebook “Belin che Calcio”: numeri da… capogiro!

– L’appuntamento ormai storico ed attesissimo con l’artista Alex Di Viesti, che ogni settimana ci prepara due caricature con protagonisti due ex calciatori di Sampdoria e Genoa.

– i ricordi dello storico e tifoso blucerchiato, presidente del “Sampdoria Club Mugnaini” Maurizio Lavagna, che ci racconta il suo rapporto con il grande Ds Paolo Borea.

– Il consueto appuntamento con il mondo rossoblu al minuto 29:51 del filmato: la telefonata al direttore di Pianetagenoa1893.net Marco Liguori che racconta il trionfo del Genoa nel 1991 sulla Lazio con un netto 3-1.

– Da Napoli, Franco Ricciardi ha realizzato un servizio a Spaccanapoli (via dei Tribunali), dove si teneva un concerto … speciale!

– Riascolteremo l’intervista che “Belin che calcio” ha realizzato tre mesi fa al Museo del Genoa, quando abbiamo sentito l’ex giocatore di Sampdoria e Genoa Giovanni Bolzoni.

– Ed infine l’atteso momento di Guido Pallotti di Sampdorianews.it sempre che ci racconta episodi simpatici della Sampdoria di tanti anni fa. Insomma, puntata ricca!