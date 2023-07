UFFICIALE: il giovane Fossati in prestito al Pontedera

Daniel Fossati, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Genoa, sta per fare il suo debutto nel calcio professionistico. L’attaccante classe 2003 è stato ceduto in prestito al Pontedera in Serie C. «L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito – si legge sul sito della società toscana – le prestazioni sportive del giocatore Daniel Fossati, attaccante classe 2003, che arriva con la formula del prestito dal Genoa. Nato a Genova, compie tutta la trafila nelle giovanili della squadra sua città fino all’Under 19, eccetto una parentesi al Venezia.

Nell’ultima stagione, la prima nel “calcio dei grandi”, ha segnato 15 reti in 33 gare con il Borgosesia, formazione piemontese di Serie D. Grazie alla sua duttilità e alla sua capacità di muoversi lungo il fronte d’attacco, può ricoprire più ruoli nello scacchiere offensivo. Un grande benvenuto nella famiglia Granata a Daniel Fossati e in bocca al lupo per la prossima stagione».