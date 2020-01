Si muove il mercato del Genoa, in entrata come in uscita. L’edizione odierna di Tuttosport spiega che ci sono delle conferme per Pinamonti alla Spal: l’attaccante trentino può lasciare il Grifo e a inizio settimana le parti si rivedranno per la chiusura dell’affare. Per quanto riguarda Fabio Borini la dirigenza rossoblù lo ha posto come prossimo obiettivo.