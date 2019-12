Serie A: il tifo del Genoa nella Top ten

Aumentano le presenze negli stadi della Serie A. Al termine della 17esima giornata la media degli spettatori nella massima serie (27.108) registra un incremento del 6.4% rispetto il dato finale dello scorso campionato (25.481). Si tratta del miglior risultato registrato nell’ultimo quinquennio: +9.7% rispetto al 2017/18 (24.706), addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17 (22.217) e +21.9% rispetto al 2015/16 (22.234).

Per il quinto anno consecutivo l’Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (63.697) con un aumento del 3.7% rispetto il dato finale dello scorso campionato (61.419). In seconda posizione si attestano i cugini del Milan con una media presenze pari a 53.917 (-1.4% rispetto il dato finale della passata stagione). Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell’1.3% rispetto all’equivalente del campionato 2018/19. Nella top five anche Lazio e Roma. Per i biancocelesti all’Olimpico una media di 39.375 spettatori con un aumento del 5.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. Segno negativo, invece, sulla sponda giallorossa del Tevere: con 35.837 presenze la Roma registra un decremento del 7.2% rispetto il risultato finale della stagione 2018/19.

Nelle prime dieci posizioni aumentano le presenze allo stadio comunale “Artemio Franchi” di Firenze (35.069, +12.6%) e allo stadio “San Paolo” di Napoli (31.265, +7.8%). Ottimo risultato si registra anche al “Renato Dall’Ara” di Bologna (23.706, +11.6%). In evidenza la media casalinga del pubblico leccese (nona posizione con 23.517) e del tifo genoano (22.624, +4.6%).

Lo rileva il Report n. 3/2019 elaborato da Osservatorio Calcio Italiano (www.osservatoriocalcioitaliano.it) sulla base del database online di Stadiapostcards (http://www.stadiapostcards.com/).

E’ la Juventus la compagine che richiama il maggior numero di spettatori avversari: con i bianconeri in campo si è registrato, finora, il miglior dato stagionale a Brescia, Firenze, stadio “Giuseppe Meazza” di Milano (Inter), stadio “Olimpico” di Roma (Lazio), Lecce, Parma, stadio “Olimpico Grande Torino” (Torino).

Il sold out dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano in occasione dell’incontro Inter – Juventus registra, finora, il miglior dato stagionale di spettatori presenti (75.923).

“Il concept di stadio rinnovato – totale o parziale – premia un maggior afflusso di spettatori presenti”, spiega Simone Roselli Giornalista Responsabile di Osservatorio Calcio Italiano. “Bergamo con una media pari a 19.873 peraltro in sei incontri disputati, Brescia con una media pari a 14.963, Cagliari con una media pari a 15.888, la rilevante ma non sorprendente media presenze del neo promosso Lecce, il segno positivo di Napoli. Ed ancora i dati del Mapei Stadium e della Dacia Arena confermano come la rigenerazione degli impianti richiama e fidelizza il pubblico. Si tratta di un trend positivo che rappresenta un segnale di fiducia per l’intero panorama calcistico italiano”, conclude Roselli, “proiettando il nostro Paese con maggiore fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo di riportare allo stadio bambini, famiglie e appassionati”.

