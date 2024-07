Salernitana-Genoa letta secondo i numeri Opta

La Salernitana, peggiore difesa casalinga con 20 gol concessi in 10 partite, ospita il Genoa che è in striscia positiva da cinque turni di campionato: in termini di imbattibilità, solo Juventus, Inter e Milan hanno fatto meglio del Grifone. I prossimi avversari di mister Gilardino vantano numeri poco incoraggianti: la Salernitana ha perso il maggior numero di punti da situazione di vantaggio (15, sintomo che partono sempre forte) e subisce gol all’Arechi addirittura da 11 partite consecutive. Tuttavia, nessuna squadra oltre a Genoa e Udinese ha perso più punti nell’ultimo quarto d’ora: da inizio campionato, sono 11. I dati elaborati da Opta inquadrano la Salernitana come la compagine della Serie A che più ha concesso gol da da palla inattiva (12).

Per quanto riguarda i singoli, Antonio Candreva è l’uomo più pericoloso a disposizione di mister Inzaghi: migliore in rosa per tiri nello specchio, gol realizzati, cross riusciti e falli subiti. L’ex Lazio vale il 53% della produzione offensiva granata – Gudmundsson il 50% per i rossoblù, l’uomo che crea più occasioni da gol in A – ed è anche un ottimo calciante dalla distanza: negli ultimi due anni ha siglato 6 gol da fuori area, come Mbappé, Vlahovic e Golovin.

Per quanto riguarda i dati dei passaggi effettuati, Pirola (infortunato) e Candreva sono i migliori palleggiatori nella propria metà campo e in quella avversaria: nel Genoa, lo stesso dato vale per Bani (propria metà campo) e Badelj (metà avversaria). Frendrup, che ha un problema alla caviglia e dovrà essere valutato, è il calciatore che in Serie A ha effettuato e vinto il maggior numero di contrasti; sponda Salernitana, da valutare Gyomber che è il baluardo della difesa di Inzaghi vantando in rosa il maggiori numero di respinte, contrasti e possessi vinti.