QUI TORINO: trauma contusivo al ginocchio destro per Belotti

Ripresa della preparazione per il Torino, in vista del recupero infrasettimanale della terza giornata di serie A di mercoledì 4 novembre contro il Genoa al Ferraris.

Il tecnico Giampaolo ha fatto svolgere una sessione defaticante, in piscina, per i giocatori impegnati ieri pomeriggio e una seduta tecnica ai calciatori che non sono scesi in campo contro la Lazio. Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti: la risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il centravanti ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro. Dunque è possibile che il difensore e il capitano possano saltare la gara contro i rossoblù: domani durante la rifinitura il tecnico Giampaolo deciderà per entrambi.