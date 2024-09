QUI PEGLI: sensazioni positive per Gudmundsson, Bani ed Ekuban

Meno due alla trasferta di Monza. Il Genoa ha svolto un allenamento pomeridiano in un clima rigido a Pegli. Ci sono sensazioni positive per tutti i rientranti, Gudmundsson, Bani ed Ekuban che dovrebbero essere presenti in Brianza: se tutto fosse confermato, il Grifone recupererà un difensore e due attaccanti, in particolare Gudmundsson che fa impazzire le difese avversarie con i suoi dribbling. L’unico sicuro assente è Strootman, alle prese con il recupero dal suo problema muscolare. Il tecnico Alberto Gilardino darà comunque ragguagli più precisi nella conferenza stampa domani alle 12:30: anche domani la squadra svolgerà un allenamento pomeridiano e al termine partenza per la Lombardia.