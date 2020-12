QUI PEGLI: Pandev a riposo per un affaticamento

Stop oggi per Pandev: l’attaccante del Genoa non ha partecipato alla doppia seduta odierna ed è rimasto a riposo per un affaticamento. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Si è rivisto Marchetti sul terreno di Pegli: è stato impegnato con le corse e gli esercizi di recupero.

Il resto della squadra, dopo l’analisi in sala video della partita con lo Spezia, svolto la seduta al mattino e al pomeriggio. Il tecnico Davide Ballardini ha fatto svolgere la preparazione ai giocatori con una serie di esercitazioni mirate, come il possesso palla su superfici di metratura variabile. Domani una sola seduta: meno quattro alla gara con la Lazio al Ferraris.