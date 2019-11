QUI PEGLI: allenamento con il Genoa diviso in due parti

Il Genoa ha svolto la seduta odierna (la penultima prima della gara in trasferta contro la Spal) sotto la pioggia battente che sta flagellando Genoa e tutta la Liguria nelle ultime ore. Il tecnico Thiago Motta ha diviso la squadra in due zone per le esercitazioni con gli attrezzi per l’allenamento e un turn-over, nelle diverse fasi, che ha messo tutti sull’attenti. I portieri sono stati bombardati da una raffica di tiri sul terreno viscido. Poi i giocatori hanno svolto le esercitazioni sugli schemi: domani ultima seduta nel primo pomeriggio, poi partenza per Ferrara.