Primocanale – Idea Favilli al posto di Pinamonti

Sarebbe una possibile occasione per far rifiatare l'attaccante di Cles, reduce da una serie di impegni consecutivi, tra cui l'Under 21

Il gol di Zapata al 95′ che ha condannato il Genoa alla prima sconfitta in campionato è già un ricordo. Andreazzoli guarda avanti, la prossima sfida alla Sardegna Arena contro il Cagliari dà già l’occasione ai rossoblù di ripartire. Si gioca venerdì sera. Nella mente del tecnico c’è l’idea del tournover, anche in attacco. Pinamonti reduce oltre alle tre sfide di campionato anche dagli impegni con l’Under 21 potrebbe rifiatare e in Sardegna partire dalla panchina lasciando spazio dal primo minuto ad Andrea Favilli che al momento ha visto il campo solo in Coppa Italia.

E intanto già partita la vendita dei biglietti del settore ospiti. Sul circuito vendita di Tiketone (ricevitorie e online) sono infatti disponibili i tagliandi (25 euro più diritti). Non ci sono restrizioni: i biglietti sono infatti acquistabili anche dai non titolari di tessera del tifoso, c’è tempo sino alle ore 19 di giovedì. Per l’acquisto e l’accesso allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità.

Tratto da Primocanale.it

CLICCA QUI PER COMMENTARE L’ARTICOLO SUL SITO DI PRIMOCANALE