Primocanale – Coronavirus, 27enne esce dalla rianimazione. Sono 231 i morti in Liguria

Sono 1864 le persone positive al Covid 19 in Liguria, 171 più di ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero dei positivi totali 950 sono gli ospedalizzati di cui 147 in terapia in tensiva. Sono al domicilio 740 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti ma restano positivi e al domicilio 174 persone. I guariti con due test consecutivi negativi 19 (2 più di ieri). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 231 (19 più di ieri più ci sono sempre i 2 campioni su cadavere).

I 950 ospedalizzati sono così suddivisi: Asl1 – 156 (19 terapia intensiva). Asl2 – 152 (21 terapia intensiva). Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 7. Asl 3 Villa Scassi – 161 (15 in terapia intensiva). Asl4 – 56 (10 terapia intensiva). Asl5 – 78 (15 terapia intensiva). San Martino – 138 (43 terapia Intensiva). Galliera – 131 (16 terapia intensiva). Gaslini 2. Evangelico – 69 (8 terapia Intensiva). Al Domicilio 740 (176 più di ieri). Le persone in sorveglianza attiva sono 1829, così suddivise: Asl 1 – 538, Asl 2 – 331, Asl 3 – 255, Asl 4 – 277, Asl 5 – 428

MIGLIORA RAGAZZA CURATA CON FARMACI SPERIMEMENTALI – Una ragazza di 27 anni ricoverata il 13 marzo in Malattie infettive al Galliera e trasferita il 16 marzo in rianimazione dove è stata intubata, sottoposta a diversi cicli di pronazione e dopo l’assunzione di nuovi farmaci per l’immunomodulazione (controllo e inibizione delle citochine), è stata estubata e oggi è stata spostata in Area Critica di Medicina. Lo comunica l’ospedale Galliera.

NAVE COSTA LUMINOSA A SAVONA – Sono tutti scesi i passeggri della nave Costa Luminosa da sabato nel porto di Savona e dove al cui interni si trovavano 32 persone positive al coronavirus. I passeggeri extraeuropei risultati positivi al Covid-19 hanno raggiunto la caserma dell’Esercito Riberi in Piemonte (LEGGI QUI).

L’APPELLO DELLA REGIONE – Il dato in Liguria di casi positivi continua a crescere e preoccupare così come aumenta il numero delle persone che hanno bisogno di cure all’ospedale o di attenzione nei centri post ospedalizzazione messi a punto dalla Regione per chi seppur ancora positivo non necessità più delle cure ospedaliere. Dal governatore Toti è arrivato un nuovo appello rivolto a tutti i medici e agli operatori sanitari attualmente non in attività. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – ha detto in una diretta su Facebook -. Se siete personale medico, se siete in pensione, vi siete ritirati se state facendo altro nella vita e potete dare una mano al nostro sistema sanitario presentatevi”.

Il governatore ha aggiunto: “Abbiamo bisogno di personale sulla nave ospedale. Abbiamo bisogno di personale nelle rsa dove stanno i nostri nonni e genitori, sono spesso falcidiate di operatori sanitari e infermieri. Abbiamo bisogno di medici di continuità che tengano sotto controllo chi sta facendo la malattia a casa e non è così grave ma ha bisogno di suggerimenti controlli e va tenuto vigilato – ha concluso -. Abbiamo bisogno di tutti, nessuno può fare oggi un passo indietro”.

I DATI IN ITALIA – Sono complessivamente 54.030 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.612. Lunedì l’incremento era stato di 3.780. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 69.176. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.

Sono 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva, 192 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono poi ricoverati con sintomi e 28.697 sono quelli in isolamento domiciliare.Torna a salire il numero dei morti per coronavirus in Italia. Sono complessivamente 6.820 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 743. Lunedì l’aumento era stato di 601.

Tratto da Primocanale