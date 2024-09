L’Inter è un rullo compressore: 4-0 a domicilio al Lecce

Nove vittorie per i nerazzurri in 10 gare di campionato: l'unico pari col Genoa al Ferraris

Lecce-Inter è durata soltanto 15 minuti. Infatti proprio al 15′ Lautaro Martínez ha messo a segno il primo gol del poker inflitto ai padroni di casa: le altre reti, siglate nella ripresa, sono state siglate da Frattesi, ancora da Lautaro Martínez e da De Vrij. Il biscione, che non ha mai avuto problemi per tutta la gara allo stadio di Via del Mare, sembra dunque un inarrestabile rullo compressore. Nove vittorie per i nerazzurri in 10 gare di campionato: da chi sono stati fermati sul pareggio? E’ proprio il Genoa (1-1 il 29 dicembre scorso) al Ferraris che giocherà lunedì 4 marzo al “Meazza”. In classifica, l’Inter consolida il primato a 66 punti (e un gara ancora da recuperare con l’Atalanta il 28 febbraio), mentre il Lecce resta fermo a quota 24, ben nove punti sotto al Genoa e a quattro lunghezze dalla zona retrocessione. Gli altri risultati della giornata: Juventus-Frosinone 3-2, Cagliari-Napoli 1-1. Il turno prevede stasera Milan-Atalanta: mentre domani si chiuderà con Roma-Torino (i granata sono a soli tre punti dal Genoa) e Fiorentina-Lazio.

