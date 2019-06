Le grandi manovre del Genoa per la mediana: in arrivo Jagiello, trattative per Krunic

In attesa di definire la scelta del tecnico, il Genoa ha iniziato le grandi manovre per il centrocampo. Primocanale riporta che Philip Jagiello 22 anni del Zagleb Lubin sta per arrivare a Pegli: il giocatore polacco era stato preso a gennaio (aveva già sostenuto le visite mediche) e sarà presente nel ritiro di Neustift.

Sono in atto le trattative per Krunic dell’Empoli: secondo l’emittente dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per completare il pacchetto. Sempre a centrocampo, Prandelli (oppure un nuovo tecnico) potrà contare sul recupero di due giocatori infortunati: Hiljemark sarà pronto durante l’estate e Sturaro, che però avrà bisogno di piu’ tempo. Infine, resta per l’attacco l’idea La Gumina: due stagioni aveva disputato un buon campionato a Palermo ma ad Empoli in 22 presenze ha siglato appena due reti. Resta aperto il discorso con la Lazio per Biraschi.