Il Giornale del Piemonte e della Liguria: il Genoa si gioca tutto col Cagliari

Per la partita fondamentale per la permanenza del Grifone in serie A, la Nord sarà presente

Alle 18 il Genoa giocherà la partita della vita contro il Cagliari, sottolinea Il Giornale del Piemonte e della Liguria oggi in edicola. E’ l’ultima partita in cui gli uomini di Prandelli dovranno puntare alla vittoria per mettersi al riparo da brutte sorprese e conquistare punti importanti per la permanenza in serie A. La squadra potrà contare sull’appoggio dei gruppi della Gradinata Nord che sarà dunque completamente piena. «In questo campo troveremo l’ambiente ideale per questa gara» ha spiegato ieri Cesare Prandelli in conferenza stampa.