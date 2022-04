Il Genoa Women sconfitto 2-1 in casa delle Azalee Solbiatese

Le Grifonesse di Marco Oneto hanno conosciuto oggi a Solbiate Arno (dal nome di un fiume lombardo, appartenente al bacino del Ticino e lungo 28560 metri, omonimo del ben più famoso corso d’acqua che bagna la Toscana) la loro quarta sconfitta in Campionato, la prima del girone di ritorno, che le fa «scivolare» al quinto posto in classifica, che diventerebbe sesto se le odierne avversarie si aggiudicassero il recupero a La Spezia. Va detto, comunque, che, battendo domenica prossima in casa la Pavia Academy, attualmente terza con 44 punti, il Genoa Women opererebbe ai suoi danni il sorpasso.

Sul risultato favorevole alle Azalee Solbiatese non ci possono essere recriminazioni, visto che le padrone di casa hanno avuto nel primo tempo quattro «nitide» occasioni da rete (due delle quali concretizzate da Giorgia Pellegrinelli al 28’ – dopo aver «bruciato» sullo scatto Sara Lucafò, con un aggiramento della portiera Matilde Macera, protesa in «uscita bassa», che cinque minuti prima le era servita per respingere con il ginocchio destro un tiro di destro di Gaia Barbini da distanza ravvicinata, e un preciso pallonetto di destro a una decina di metri dalla porta da posizione defilata sulla destra, e al 42’ con un diagonale rasoterra di sinistro da quattordici metri sempre sul tentativo di respinta in tuffo di Macera, fattasi incontro a lei «alla disperata», a completamento di un contropiede «due contro una» sviluppato sulla sinistra, dopo che dieci minuti prima un forte diagonale destro di controbalzo da una decina di metri di Fabiana Vischi si era infranto contro la traversa della porta rossoblù) contro nessuna delle ospiti.

Sicuramente più equilibrata è stata la ripresa, apertasi con un «lampo» rossoblù: lancio «tottiano» di una trentina di metri di Giorgia «Gina» Bettalli a scavalcare sul suo lato sinistro la linea difensiva delle padrone di casa con Giulia Tortarolo pronta a battere di controbalzo con il collo del piede destro da una decina di metri e a mandare il pallone sotto la traversa della porta difesa da Alexia Mazzon, vicino al palo sinistro, dopo soli sedici secondi di gioco! Sull’azione successiva Barbini si è incuneata nel settore destro dell’area di rigore genoana, crossando rasoterra all’indietro per la Pellegrinelli, il cui diagonale destro da otto metri, destinato ad infilarsi nell’angolino basso destro, è stato respinto pochi prima della linea di porta con il piede sinistro da Carola Spotorno, che al 4’ non è riuscita a resisterle sullo scatto con la scatenata attaccante costretta da una tempestiva uscita di Macera fuori dell’area di rigore ad allargarsi sulla destra e a tentare da una trentina di metri un pallonetto di destro che si è spento sul fondo a un metro dal palo sinistro dell’ormai incustodita porta rossoblù. Al 31’ il Genoa, su calcio d’angolo battuto dalla destra dalla capitana Giada Abate, è andato vicinissimo al pareggio con una deviazione volante con l’interno della coscia destra di Giulia Parodi da sei metri, che ha mandato il pallone a «scheggiare» il palo sinistro.

TABELLINO

Solbiate Arno (VA), Stadio “Felice Chinetti”, domenica 3 aprile 2022, ore 15:30

Azalee Solbiatese-Genoa 2-1 [XXII giornata del Girone A della Serie C 2021/2022]

Arbitro: Guiotto [Schio (VI)]

Marcatrici: nel 1° tempo Pellegrinelli (AS) al 28’, Pellegrinelli (AS) al 41’; nel 2° tempo Tortarolo (G) al 16’’

Azalee Solbiatese (4-3-3): 12 Mazzon; 20 Diefenthaeler, 6 Del Raso, 17 Segalini, 14 Pozzi; 28 Ambrosetti, 8 Masciaga, 10 Crestan (dal 16’ del 2° T.: 23 Di Lascio); 19 Vischi (dal 41’ del 2° T.: 16 Coppola), 99 Pellegrinelli (dal 48’ del 2° T.: 29 Magatti). Allenatore: Marsich

Genoa (3-4-1-2): 71 Macera; 22 Nietante, 24 C. Spotorno, 74 Lucafò; 27 L. Rossi (dal 1’’ del 2° T.: 20 Campora), 4 Bettalli (dal 41’ del 2° T.: 29 Giuffra), 5 Abate, 8 Fernandez (dal 38’ del 2° T.: 77 Pigati); 11 Crivelli (dal 1’’ del 2° T.: 99 Traverso); 9 G. Parodi, 10 Tortarolo. Allenatore: Oneto.

Note: prima dell’incontro, che viene trasmesso a livello nazionale dalla piattaforma Eleven, viene portata in campo una grande bandiera dell’Ucraina in segno di solidarietà per la nazione invasa militarmente dalla Russia

Stefano Massa