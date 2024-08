Il ct Spalletti ha incontrato il Genoa a Coverciano

In campo per la prima volta Vitinha, il nuovo acquisto per l'attacco rossoblù

Il Genoa si è allenato in trasferta al centro Figc di Coverciano per i lavori al manto erboso del campo di Pegli. Il club rossoblù ha incontrato il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, che ha fatto gli onori di casa. Abbracci con Gilardino e i membri del suo staff, oltre che con Retegui (centravanti azzurro) e Strootman, ex suo centrocampista alla Roma. Oltre a Retegui, forse il ct potrebbe valutare qualche altro rossoblù per indossare la maglia azzurra.

Il nuovo attaccante Vitinha si è allenato per la prima volta con i compagni: in gruppo era presente anche Gudmundsson. La squadra ha svolto la prima giornata di grandi manovre in vista della partita con l’Empoli al Castellani per circa due ore. Assenti Messias e Haps, rimasti in Liguria per proseguire la riabilitazione in palestra e nelle sale fisioterapiche adibite a Villa Rostan.