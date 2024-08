Empoli-Genoa: 3500 tifosi rossoblù hanno acquistato il biglietto

Si sta preparando una fiumana di auto e una quindicina di pullman, pronti a mettersi in viaggio sabato per lo stadio Castellani (fischio d’inizio ore 15). Finora sono 3.500 i tifosi del Genoa che hanno acquistato il biglietto per Empoli. Domani alle 19 termina la prevendita per la Tribuna Laterale Sud: i tagliandi sono reperibili sul sito Vivaticket. In Toscana saranno presenti i seguenti club: AMT, Camogli, Campomorone, Croce d’oro Sampierdarena, Di padre in figlio, Figgi do Zena, Fontanabuona, Oregina, Pra’, Riva Trigoso, Riviera, Genoa Inside, Monterosso, Pedegoli, Zoagli.