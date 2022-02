Genoa-Salernitana: è aperta la prevendita. Prelazione abbonati fino a mercoledì

Da giovedì scatterà la vendita libera. La capienza è ridotta al 50% del Ferraris per le disposizioni anti Covid. Biglietti gratis in Gradinata Sud per gli Under 14: occorre richiederli al Genoa Store. In Nord il prezzo è di 15 euro.