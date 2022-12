GENOA-FROSINONE 1-0 FINALE LIVE MATCH

Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a Genoa-Frosinone, diciottesima giornata del torneo di Serie B. La gara del Ferraris segue a breve le incredibili emozioni vissute nella finale di Coppa del Mondo tra Francia-Argentina, partita che entra di diritto tra le più belle della storia del calcio. Curiosamente stasera si affrontano due tecnici campioni del mondo nel 2006: Alberto Gilardino per il Genoa e Fabio Grosso per il Frosinone. Fischio d’inizio alle ore 20:45, arbitra Sozza che al termine della stagione 2021-2022 è stato eletto miglior arbitro esordiente. Clicca qui per accedere al nostro live match.

La cronaca di Genoa-Frosinone 1-0: