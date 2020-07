Genoa femminile, la fotogallery della premiazione a De Ferrari

Così mister De Guglielmi dopo la promozione in Serie C: «Merito delle ragazze e della società»

Le Grifoncine hanno scritto la storia. E oggi hanno incassato la meritata gratificazione dalle istituzioni politiche e sportive. Dopo la promozione in Serie C al termine di una stagione dominata con grande padronanza, il Genoa femminile allenato da Luca De Guglielmi ha ricevuto una coppa dalle mani di Ilaria Cavo, in rappresentanza della Regione Liguria, e da Ludovica Mantovani, presidentessa della divisione femminile FIGC. Le mascherine rossoblù nascondevano i sorrisi della ragazze genoane, capitanate da Giada Abate, ma gli occhi di ciascuna di loro parlava più di un libro aperto.

«Trovo fantastico che una squadra professionistica abbia raggiunto questo traguardo nella città che conquistò il primo scudetto di calcio femminile» spiega Mantovani. «È un riconoscimento all’impegno, all’obiettivo raggiunto. Un onore per la città, una maglia e per tutta la Liguria. Ma è soprattutto un segnale di speranza, forza di ripartire, che arriva dal calcio e dalle donne» le fa eco l’assessore Cavo.

Così mister De Guglielmi: «Si tratta di un lavoro che stiamo portando avanti da cinque anni nel Genoa femminile. Il merito è delle ragazze e della società. Siamo il Genoa: vogliamo puntare in alto».

Di seguito la fotogallery dell’evento a De Ferrari, la piazza che storicamente ha raccolto la gioia dei trionfi del Genoa.