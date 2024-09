Genoa, doppia lezione alla Juventus di Under 14 e Under 17

Pubblichiamo di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite del fine settimana che ha visto protagoniste in campo le squadre del settore giovanile del Genoa.

UNDER 14 – La selezione di mister Criscito prosegue la propria striscia d’imbattibilità che perdura da più di un girone, precisamente da undici partite. Contro la Juventus, è grande Genoa: 4-0 allo Sciorba Stadium firmato Guernieri, Krasniqi e dalla doppietta di Consiglio che sale a otto gol in stagione. Se lo Spezia non dovesse battere la Pro Vercelli, i Grifoncini classe 2010 festeggerebbero la qualificazione ai gironi play-off nazionali con tre turni d’anticipo; in caso contrario, il match point capiterà prossima settimana al centro sportivo Ferdeghini nello scontro tra terza in classifica e capolista.

UNDER 15 – Il Genoa fa meglio del Genoa: con la vittoria conseguita sul Parma, la squadra di mister Sbravati migliora l’imbattibilità del girone d’andata, nove risultati utili consecutivi a otto. La doppietta di Mandirola, nel giro della Nazionale, e i sigilli di Cozzolino, Botto (quarto gol in tre partite) e Savona definiscono il 5-2 che i Grifoncini infliggono ai ducali sul campo di Begato nel pomeriggio. I rossoblù, già qualificati alla fase play-off, hanno un vantaggio di 6 punti sul Bologna, ma con una gara in più: tra una settimana, scontro diretto in caas dei felisnei.

UNDER 16 – Basta un lampo di Bellone per dare la vittoria alla squadra di mister Konko, che ha controllato il Parma per tutta la partita: 1-0 per i Grifoncini che finalmente hanno trovato continuità ed quilibrio, sesto risultato utile consecutivo in casa frutto di quattro pareggi e due vittorie. Bellone sale a 9 gol stagionali, cinque dei quali realizzati nelle ultime sei partite: il bomber sanremese è tornato e il Genoa, a un punto dal terzo posto occupato dal Bologna, ha un’arma in più nel finale di stagione. Nel prossimo turno, sfida in trasferta contro i felsinei.

UNDER 17 – Un super avvio di partita spiana la strada ai ragazzi di mister Chiappino che battono 4-0 la Juventus e si regalano il quarto posto in classifica ex aequo con il Parma, ma con un giornata in meno: vantaggio genoano già dopo un minuto con Marconi, raddoppio di Pallavicini al terzo giro d’orologio, poi Ndulue al 15′ del primo tempo e infine Spicuglia al 92′ alla prima marcatura della stagione. Nel prossimo turno, trasferta a Modena.

UNDER 18 – Sesta sconfitta stagionale per il Genoa che dopo tre pareggi e due vittorie cade in casa del Torino, al Cit: granata in vantaggio con Raballo a ridosso dell’intervallo, poi al 66′ l’espulsione diretta del difensore genoano Camilletti spiana la strada alle due reti del Toro di Longoni e Camatta. Osservato il turno di riposo, la squadra di mister Ruotolo – sesta in classifica – tornerà a giocare in casa contro la Lazio.

PRIMAVERA – La splendida rovesciata di Papadopoulos regala al Genoa il quinto risultato utile consecutivo in casa, tra Vado e Sciorba. Il gol in acrobazia stende il Lecce, campioni d’Italia in carica: ottava marcatura stagionale per il capocannoniere rossoblù. I ragazzi di mister Agostini sono ottavi in classifica, a -5 dalla zona play-off occupata dal Torino: nel prossimo turno è in programma lo scontro diretto in casa dei granata.

FEMMINILE – Poche gare in campo, la situazione meteo in Liguria ha portato al rinvio delle partite di Under 10 (derby), campionato maschile e femminile, oltre che l’amichevole Under 17. Per il resto, il Genoa Under 12 impegnato nella Danone Cup ha battuto 8-1 la Praese e pareggiato 2-2 contro la Sampdoria B, così guadagnando l’accesso alla seconda fase. Invece, la formazione Under 15 ha pareggiato 3-3 nel derby casalingo mentre la Primavera ha perso 1-0 sul campo del Tavagnacco.