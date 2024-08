Genoa-Atalanta: al via la prevendita

E' obbligatoria per i tifosi rossoblù la tessera DNA Genoa per l'acquisto online e nelle ricevitorie. I tifosi dell'Atalanta residenti in Lombardia possono acquistare solo biglietti del settore ospiti

Ha preso il via stamane la prevendita per Genoa-Atalanta, gara della 24a giornata della serie A in programma domenica 11 febbraio allo stadio Luigi Ferraris (fischio d’inizio alle ore 18). I biglietti sono disponibili al Ticket Office al Porto Antico, allo Store di Chiavari, su www.genoacfc.it e nelle ricevitorie Vivaticket. E’ obbligatoria per i tifosi rossoblù la tessera DNA Genoa per l’acquisto online e nelle ricevitorie: si possono acquistare fino a un massimo di 4 titoli di accesso. Invece, nel Ticket Office (via al Porto Antico 4 a Genova, chiuso lunedì) e al Genoa Store (via Vittorio Emanuele 48r a Chiavari) non occorre la tessera del tifoso ed è autorizzato l’acquisto fino a un massimo di 4 titoli di ingresso da parte di ogni acquirente.

Prezzi base

Gradinata Laterale: € 25 (€ 15 per Under 16), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70).

Settore Ospiti: biglietti al prezzo di 25 euro senza obbligo di tessera del tifoso. I tifosi dell’Atalanta residenti in Lombardia possono acquistare solo tagliandi del settore ospiti: inoltre è stata ridotta la capienza a 500 posti.

Biglietterie stadio via Monnet

In caso di giacenze i botteghini dello stadio venderanno i biglietti il giorno della partita a partire dalle ore 13.