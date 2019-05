Gazzetta dello Sport – Il Popolo rossoblù ci crede, è un esodo verso il Franchi

Esodo in massa del Popolo rossoblù per sostenere il Genoa a Firenze nell’ultima e decisiva gara per la salvezza. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che dopo due soli giorni di prevendita sono oltre 1200 i biglietti venduti per il settore ospiti del Franchi. Inoltre sono già prenotati una quindicina di pullman. I tifosi sono uniti alla squadra in questo momento difficile. Il quotidiano riporta anche il tifo del governatore della Liguria Giovanni Toti: «Spero restino in A due club genovesi».