Ci sono stati alcuni momenti di tensione fuori dallo U-power Stadium di Monza, poco prima di Monza-Genoa 1-0. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni sostenitori ospiti avrebbero cercato il contatto con gli ultras biancorossi, lanciando alcuni petardi presso la rotonda di viale Sicilia. La polizia ha anche fermato in viale Stucchi un’Audi, nel cui bagagliaio sono stati trovati bastoni e tubi idraulici. Proprio in quel punto sarebbe scoppiato un breve tafferuglio tra i sostenitori del Genoa e la Polizia. Infine, gli ultras di casa hanno lasciato il bar in viale Sicilia, presso cui si ritrovano, per cercare di intercettare i supporters rossoblù: ma i poliziotti in assetto antisommossa li hanno fermati.