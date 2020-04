Coronavirus Liguria: quasi 5mila persone positive, oltre 1100 decedute

Ecco i dati odierni della Regione Liguria sull’epidemia di Coronavirus.

🔴 4.988 attualmente positivi (+84)

🏥 831 pazienti in ospedale (-11)

🚨 di cui 82 in terapia intensiva (UTI, -1)

🏠 2.667 a domicilio (+76)

✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 1.490 (+19)

✅ Guariti non più positivi = 1.404 (+100)

🟠 7.504 casi totali da inizio emergenza (+205)

⚫ Deceduti = 1.112 (+21)

🔬 Tamponi = 42.607 (+1.482)

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 149 (15 UTI)

📌 Asl2 = 128 (9 UTI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 124 (16 UTI)

📌 San Martino = 162 (27 UTI)

📌 Galliera = 102 (3 UTI)

📌 Evangelico = 36 (2 UTI)

📌 Gaslini = 6

📌 Asl4 = 55 (4 UTI)

📌 Asl5 = 69 (6 UTI)

📊 Positivi per provincia:

IM = 914

SV = 816

GE = 2.889

SP = 360

non assegnati = 9

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.847

📌 Asl1 = 167

📌 Asl2 = 651

📌 Asl3 = 445

📌 Asl4 = 356

📌 Asl5 = 228

ℹ️ I numeri tra parentesi rappresentano l’aumento o la diminuzione del parametro rispetto al giorno precedente

ℹ️ Qual è la differenza fra “attualmente positivi” e “casi totali”?

Gli “attualmente positivi” rappresentano la prevalenza, lo standard internazionale dell’epidemiologia che indica quanti casi sono presenti *contemporaneamente* in una popolazione (i dati della giornata sono quelli delle ore 14.00), e indica quanti sono i positivi in Liguria, escludendo dunque chi è guarito (negativo al doppio test) e chi è purtroppo deceduto.

I “casi totali” indicano l’incidenza, un altro indicatore epidemiologico che prende in considerazione tutti i casi dall’inizio dell’epidemia, dunque somma agli attualmente positivi anche i guariti e i deceduti.

Nel futuro questi due indicatori tenderanno a divergere: il primo in discesa verso lo zero, il secondo in salita fino a fermarsi alla cifra totale dei contagiati finali.

ℹ️ Perché i dati della Protezione Civile sono diversi?

I dati sono gli stessi, quello che cambia è il modo di sommarli: la Protezione Civile indica i “Casi totali”, ovvero come spiegato poco sopra la somma di ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti + deceduti, tutti dati che si trovano elencati nel post.

Nella tabella della Protezione Civile è diversa (minore) anche la cifra nella colonna “Totale attualmente positivi” rispetto alla cifra degli attuali positivi di Regione Liguria: questo perché il Dipartimento di Protezione Civile sottrae ai positivi anche i dimessi (colonna verde), ovvero pazienti clinicamente guariti che però sono ancora positivi (e che Alisa e Regione Liguria conteggiano fra gli attualmente positivi, almeno fino alla loro effettiva negativizzazione con doppio test).

Ricordiamo infine che la Protezione Civile non ha una raccolta dati propria: sono le Regioni a trasmettere i conteggi alla Protezione Civile, che poi li usa per pubblicare la tabella quotidiana.