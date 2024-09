Boom al Genoa Club Zeneixi de Roma: in un anno ben 100 iscritti

In data 10 novembre 2022, siglando il nuovo Atto Costitutivo, un gruppo di Genoani di provata fede fondava una nuova realtà aggregativa ridenominata ZENEIXI DE ROMA – GENOA CLUB “FRANCESCO BRUZZONE”, il Genoa club dedicato ai tifosi del Grifone che vivono a Roma e nel Lazio.

Il Club opera in stretta continuità con il preesistente GENOA CLUB ZENEIXI DE ROMA fondato il 28/10/2009, il quale a sua volta aveva dato una struttura più definita a iniziative di tifosi che partirono addirittura nell’ormai lontano 2004.

Il Genoa Club, ovviamente privo di ogni scopo di lucro, è intitolato alla memoria di un grande genoano, Francesco Bruzzone, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto nel dicembre 2019.

Subito dopo la nostra ricostituzione abbiamo sottoscritto l’affiliazione all’Associazione Club

Genoani, grazie alla cui collaborazione possiamo vantare un bellissimo striscione affisso sugli spalti del nostro “Tempio”, lo stadio Luigi Ferraris.

Siamo rinati da poco, ma abbiamo già realizzato i primi importanti traguardi, organizzando

trasferte in tante parti d’Italia. Il nostro obiettivo è di creare aggregazione tra i genoani che vivono a Roma e nel Lazio, sia Genovesi “in trasferta” per tanti svariati motivi, sia romani “autoctoni” che hanno scelto di amare i nostri colori.

Ad oggi i tesserati del club sono 100 e ci auguriamo crescano sempre, anno dopo anno; tra questi possiamo contare persone impegnate nei più diversi fronti della quotidianità, l’anima del nostro club è popolare e batte dentro i cuori di tutti noi che portiamo la nostra passione nelle attività di tutti i giorni. Gli Zeneixi de Roma rappresentano praticamente tutti i quartieri della città eterna, e non solo…i nostri soci arrivano anche dalle zone più distanti della Regione Lazio, come le Provincie di Viterbo o di Frosinone; ultimamente ci stiamo allargando anche alle altre regioni dell’Italia Centrale, come l’Umbria e la Toscana.

Molto abbiamo fatto nei nostri primi 12 mesi di rinascita, ma soprattutto molto ancora vogliamo fare, sempre nel segno della nostra più grande passione, l’amore per questi meravigliosi colori e per il nostro inarrestabile Grifone! Il prossimo 25/11 festeggeremo tutti insieme il primo anno dalla nostra Rinascita, e alzeremo i calici al cielo inneggiando i nostri meravigliosi colori!!

Ieri Oggi Domani, Sempre Genoani! Ubi Genoa Ibi Romani!

FORZA GENOA!

Numero di iscritti: 100 residenti a Roma, nel Lazio e nelle Regioni limitrofe del Centro Italia (Umbria e Toscana)

Presidente: Alessandro Bruzzone

Vice Presidente: Stefano Centanaro

Direttivo: Valerio Campagnoli, Lorenzo Rabbia, Andrea Scalzo (tesoriere), Luigi Mellano