Il Genoa Women ha calato il tris contro il San Marino Academy. Le ragazze rossoblù sono a soli tre punti dalla testa della classifica: Pianetagenoa1893.net ne ha parlato con Alice Campora, una delle componenti del gruppo storico delle giocatrici allenate da Antonio Filippini.

Domenica 1° dicembre 2019 con la vittoria per 9-0 sul campo della Genova Calcio iniziò la storia del Genoa Women in Campionato, che oggi è giunta al suo centesimo capitolo, e tu con Alessandra Massa sei una delle due che hanno giocato in entrambe le occasioni…

«Sì, in quella partita giocarono anche Matilde Macera, Giada Abate e Giulia Parodi, senza dimenticare che la nostra attuale capitana, Sarà Lucafò, faceva già parte della “rosa”. Siamo lo “zoccolo duro” del Genoa Women! Quel giorno non ci furono molti problemi a vincere la partita, ma il clima era siberiano!».

Escludendo le dieci partite – tutte vinte – di quel Campionato di Eccellenza prima dell’interruzione per il Covid-19 una serie di cinque vittorie consecutive l’avevate fatta solamente una volta in ciascuno dei due campionati di Serie C a cui avete partecipato.

«Effettivamente aver vinto cinque partite consecutive in Serie B è un ottimo risultato, che dimostra che siamo in un brillante momento di forma».

Oggi la Lazio ha perso 0-2 in casa con il Cesena, che l’ha raggiunta in testa assieme alla Ternana; voi siete a soli tre punti dalla vetta…

«Siamo a tre punti dalla vetta…ma anche con i piedi per terra. Viviamo alla giornata, cercando di ottenere il miglior risultato possibile in ciascuna partita. Poi, andando avanti con il Campionato, avremo molti più elementi per capire a quale piazzamento finale potremo aspirare».

Stefano Massa