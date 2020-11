BELIN CHE CALCIO, 6a puntata: Marco Liguori racconta Udinese-Genoa 2-4 del 1989

70a puntata e sesto appuntamento stagionale per la trasmissione vintage BELIN CHE CALCIO, talk show seguitissimo sul web dai liguri e dagli italiani sparsi per il mondo. La puntata del 13 novembre 2020 ha avuto oltre 48.500 visualizzazioni, grazie anche all’apporto del grande Nino Frassica, in collegamento da Roma, dove ha fornito un divertente cammeo alla puntata. Il direttore di Pianetagenoa1893.net Marco Liguori racconta Udinese-Genoa 2-4 del 1989 (minuto 1:11:40) : fu un trionfo della squadra di Scoglio in Friuli. Liguori ricorda anche Franco Rotella che contribuì alla salvezza del Grifone in quella stagione.

Come sempre, ottimo ascolto in Liguria, in Italia e punte molto forti nel Sud America e soprattutto in Argentina. Tanti servizi, curiosità, ospiti, fotografie affascinanti del calcio di tantissimi anni fa. Conducono come sempre Marco Benvenuto e Franco Ricciardi, coadiuvati da Orietta Ciulckova ed Alessandro Rodriguez Pozzi. Buona visione!