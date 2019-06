VIDEO, presentato “l’Almanacco del calcio ligure 2019”

Un appuntamento ormai fisso per tutti coloro che amano il Calcio dilettantistico ligure.

Torna per il 21° anno consecutivo “L’Almanacco del Calcio Ligure”, edito come sempre da Edizioni SportMedia, la storica società editrice genovese della testata Settimana Sport, un tempo disponibile in formato cartaceo, oggi in versione online.

L’appuntamento per tutti gli appassionati era fissato per venerdì 7 giugno 2019 alle ore 18 a Sampierdarena, nell’ambito del Festival di “Music for Peace”.

Come ogni anno, sull’almanacco (oltre 10.000 foto) sono presenti tutte le società, le foto di squadra, le figurine di tutti i giocatori liguri, dalla Serie A alla Terza Categoria spaziando anche sul mondo amatoriale.

E da quest’anno spazi speciali per i settori giovanili.

Nel corso della serata, presenti centinaia di appassionati, sono stati premiati come ormai tradizione i migliori giocatori, allenatori e dirigenti delle migliori squadre di Genova e della Liguria dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Franco Ricciardi