Ultimi preparativi per il Genoa prima del match contro la Roma

Il Genoa sta completando nel ritiro di Roma gli ultimi preparativi per il match con i giallorossi. In mattinata i giocatori sono stati sottoposti a un’attivazione neuro-muscolare in una sala dell’hotel. Mister Andreazzoli ha convocato infatti due riunioni per spiegare ed affidare le consegne. La prima parte è già stata svolta, la seconda è in programma prima del trasferimento allo stadio Olimpico.

Sono in arrivo nella capitale circa 400 tifosi, di cui 368 nel settore ospiti. Domenica di lavoro pure per gli atleti rimasti in Liguria per terapie mediche e fisiche. Si sono allenati a pieno regime Agudelo e Pajac, costretti a dare forfait causa squalifica.