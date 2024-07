Udinese-Genoa, settore ospiti esaurito

Il Genoa prevede un esodo per la trasferta di Udine. Come comunicato ufficialmente dal club di Villa Rostan, il settore ospiti del Bluenergy Stadium (ex Dacia Arena-Friuli) di Udine è già andato esaurito: 1311 tifosi e tifose rossoblù già assicurati. E altri che si aggiungeranno in Curva Sud nei settori P1 e P2, visti i rapporti amichevoli con i supporter bianconeri. Parecchi i club genoani che organizzano la trasferta: sei i pullman pronti a mettersi per strada. I pullman che saranno presenti per Udinese-Genoa: Oregina, Pra’ e il comunicato ACG.

