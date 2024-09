Genoa-Monza di domani sera al Ferraris sarà anche l’occasione per gli osservatori dei top club di valutare alcuni talenti delle due squadre, spiega Tuttosport. Nel Genoa il primo è Albert Gudmundsson: per l’islandese servono almeno 30 milioni. Altro possibile obiettivo di mercato in casa rossoblù è Morten Frendrup: in passato già alcuni club inglesi, come Brighton e Liverpool, lo hanno seguito, e la sua valutazione si aggira sui 20-25 milioni.

Riguardo al Monza, il primo possibile obiettivo è Valentin Carboni: a gennaio era finito sotto i riflettori di Fiorentina, West Ham e Brentford, ma l’Inter, che possiede il suo cartellino e lo ha prestato ai brianzoli, ha rifiutato tutte le proposte. Sulle tracce di Andrea Colpani ci sono Atalanta, che ha il 30% sulla vendita, e Lazio. Interesse di Milan, Inter e Juventus per il portiere Michele Di Gregorio, che potrebbe essere convocato in Nazionale per le amchevoli contro Ecuador e Venezuela.