Torna il campionato Primavera 1: il Genoa giocherà domenica in trasferta con la Juve

In attesa di conoscere quali gare in serie A (se i recuperi o la 27a giornata: Milan-Genoa o Genoa-Parma?) e in quali giorni, il campionato Primavera 1 riparte nel prossimo fine settimana. Il Genoa giocherà in trasferta a Vinovo contro la Juventus alle ore 12:00: per i ragazzi di Luca Chiappino è un impegno molto importante per restare agganciati alla zona che dà l’accesso ai play off. Invece, sono state rinviate a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus: Atalanta-Cagliari, Chievo-Lazio e Bologna-Torino.

Ecco il programma completo.

