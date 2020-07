QUI PEGLI: Criscito salterà la trasferta ad Udine

Il Genoa ha svolto una seduta mattutina a due i giorni dalla trasferta in Friuli, per la partita di domenica, con l’Udinese, alla Dacia Arena con inizio alle 19:30: una gara da non perdere assolutamente per non compromettere la permanenza in serie A. Non ci sarà Lasse Schöne, incappato nella squalifica dopo il match di martedì scorso con la Juventus. «Non si riscontrano news particolari dall’infermeria» riporta il sito ufficiale del Genoa: dunque anche Criscito, alle prese con il recupero dall’edema al soleo, non dovrebbe essere convocato per dopodomani. La squadra ha eseguito l’attivazione muscolare, oltre alle consuete esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini del tecnico Davide Nicola e del vice Cacicia, oltre ai lavori specifici per reparti. Domani è prevista la rifinitura e la partenza per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, raggiungendo Udine a bordo di pullman e pulmini.