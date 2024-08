Napoli-Genoa: tessera del tifoso obbligatoria per il settore ospiti

Ha preso il via poco fa la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Maradona” per Napoli-Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15. I biglietti sono venduti soltanto ai titolari di Dna Genoa sulla rete vendita online di TicketOne e nei punti vendita della sola regione Liguria. La capienza totale è di 2.482 posti: i biglietti sono in vendita al prezzo di 35 euro. I gruppi della Nord hanno preparato il viaggio organizzato in treno. La chiusura della prevendita è fissata per venerdì 16 alle ore 19: il giorno della gara non saranno reperibili tagliandi del settore ospiti. L’ingresso allo stadio è previsto tramite il Gate 26.

Prima di acquistare il biglietto il tifoso dovrà collegarsi al seguente link per autorizzare la tessera al circuito Ticketone https://sport.ticketone.it/post-order

In questo link Tutte le informazioni per il Settore ospiti stadio-Diego-Armando-Maradona