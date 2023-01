LIVE CALCIOMERCATO GENOA: ufficiale, Haps al Genoa

Tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del Grifone nell'ultimo giorno di contrattazioni del mercato invernale

Ore 19:28: il sito ufficiale della Lega serie B ha annunciato il deposito del contratto di Haps in prestito dal Venezia al Genoa. Il giocatore è stato squalificato per tre giornate dal giudice sportivo

Ore 18:36: è ufficiale, la Cremonese ha preso Galdames in prestito secco

Ore 18:30: cambio di rotta per Lennart Czyborra. Il terzino sinistro del Genoa passa al Reims, secondo Gianlucadimarzio.com

Ore 17:25 è bloccata tuttora l’operazione di scambio tra Genova e Verona per Semper e Lasagna. Non si riesce a trovare l’intesa tra le parti, riporta Gianluca Di Marzio. Meno di tre ore al gong finale.

Ore 17:15: «Che bello tornare a casa dove tutto è iniziato». E’ il saluto di Eddie Salcedo al Genoa e a tutti i tifosi postato su Instagram. Il giocatore, che vestirà la maglia rossoblù n. 17 che fu di Jankovic, Palladino e Suso, ha salutato anche il club in cui ha giocato nella prima parte di stagione: «Grazie Bari».

Ore 15:25: Tutto fatto per Pablo Galdames alla Cremonese, spiega TMW. Il 26enne centrocampista cileno di proprietà del Genoa arriva in prestito secco fino a giugno al club grigiorosso.

Ore 15:10: Ridgeciano Haps sta svolgendo le visite mediche con il Genoa. Lo riporta Gianluca Di Marzio

Ore 15:00: A breve, riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Verona e Genoa si incontreranno nuovamente per portare a chiusura l’operazione di scambio calciatori: il 22enne portiere croato Adrian Semper al Verona, con Kevin Lasagna al Genoa.

ore 12:50: nuova trattativa in uscita per il Genoa. Gianlucadimarzio.com spiega che il Perugia è in azione per acquisire Lennart Czyborra dal Grifone: l’esterno sinistro è stato richiesto dal tecnico umbro Castori. La trattativa è a buon punto, visto che i club stanno stabilendo gli aspetti economici.

Ore 12:00: Gianluca Di Marzio riporta sul proprio sito di un intoppo riguardante la trattativa tra Verona e Genoa per lo scambio Semper-Lasagna: «Su un altro fronte, il Verona ha l’Empoli su Roberto Piccoli, attaccante in prestito dall’Atalanta al club veneto. Il Verona non vorrebbe perdere due attaccanti in un sol colpo a pochissime ore dalla fine della sessione di calciomercato, col rischio di ritrovarsi senza almeno una nuova punta dopo anche l’arrivo di Adolfo Gaich, argentino ex Benevento. I discorsi tra Genoa e Verona, comunque, proseguono: qualora Lasagna dovesse esser ceduto al Genoa, si bloccherebbe l’uscita di Piccoli verso l’Empoli».

Ore 11:45: colpo di mercato per il Genoa Primavera. La Sambenedettese “comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2004 Prophedi Boti”. É un giovane talento olandese di scuola Feyenoord e Dordrecht, di ruolo terzino sinistro che darà il cambio a Boci quando sarà chiamato in prima squadra. Nella prima metà di stagione ha collezionato 10 presenze in Serie D, cinque delle quali da titolare.

Ore 11:40: prosegue la trattativa tra Genoa per lo scambio Lasagna-Semper. Secondo Sky Sport operazione sarebbe conclusa a titolo definitivo

Ore 11:30: Gianlucadimarzio.com riporta che Galdames è vicinissimo alla Cremonese: il centrocampista cileno arriverà in prestito dal Genoa

Ore 11:15: secondo Gianlucadimarzio.com il Genoa è vicino a due giovani lituani sedicenni: Lukas Klisys (difensore classe 2007) e Nedas Garbaliauskas (attaccante classe 2007). Entrambi giocano nel club BFA di Vilnius.

Ore 10:28: il Genoa ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali che Eddie Salcedo «arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari». Per Salcedo, che ha percorso tutte le giovanili rossoblù, è un ritorno a casa.

📝 Eddie Salcedo è un giocatore del Genoa. L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Ha esordito in A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito maglie di Inter, Verona, Spezia e Bari. pic.twitter.com/YON3MmIuuA — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 31, 2023

Buongiorno a tutti i tifosi genoani da Boccadasse al Mato Grosso da Marco Liguori. Oggi ultimo giorno di calciomercato invernale all’Hotel Sheraton Milan San Siro: il Big Ben darà lo stop alle trattative alle ore 20:00. Seguiremo in questo post tutte le trattative, le operazioni in entrata e in uscita del Genoa. Sono in ballo le seguenti operazioni: Portanova verso il Bari, lo scambio Semper-Lasagna con l’Hellas Verona, e l’eventuale cessione di Czyborra. Si attende anche l’ufficializzazione di Haps e di Salcedo in rossoblù.