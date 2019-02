Limet meteo: cielo sereno su Chievo-Genoa

Buongiorno a tutti da Federico Imperiale di Limet. Un ponte anticiclonico dall’ovest del continente si erge sino sul nord est Europeo, vincolando aria fredda verso sud che, scivolando sul suo bordo orientale, si dirige principalmente sui bancali, coinvolgendo in parte il nostro settore adriatico.

A parte qualche fenomeno in allontanamento sul sud est Italiano, il resto della penisola vede tempo nel complesso buono e soleggiato.

Non da meno trascorrerà la domenica in Veneto, con cielo in prevalenza sereno anche durante la partita del Genoa, prevista alle 15 al Bentegodi. A livello termico, dopo minime prossime allo 0, la temperatura salirà sino a raggiungere gli 8/10 gradi.

