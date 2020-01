IL GIORNALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA – Il primo di Nicola? Un Genoa al bacio, ovvio

Un bacio unisce il gol vittoria di Pandev contro il Sassuolo e un altro segnato il 28 aprile 2000 da Davide Nicola, che segnò la sua prima rete in rossoblù. Lo sottolinea stamane Il Giornale del Piemonte e della Liguria: il gol segnato domenica al Ferraris dall’attaccante in tuffo travolto dal portiere Consigli in uscita, è stato realizzato con un bacio che ha spinto il pallone in porta. Invece, 20 anni fa Nicola dopo aver segnato, baciò una poliziotta a bordo campo dopo averla scambiata per un’amica di famiglia che gli aveva pronosticato il gol. Al Grifone, conclude il quotidiano, è stato applicato, una volta tanto, il regolamento con lo stesso metro usato per il fallo da rigore di Sanabria su Ronaldo: stavolta l’attaccante rossoblù ha subito un’azione fallosa che ha portato al penalty trasformato da Criscito.