Il Genoa conferma: “Salvo cataclismi improbabili, si giocherà regolarmente”

Attraverso una nota sul sito ufficiale, il Genoa conferma che non dovrebbero esserci problemi per la disputa della gara contro l’Udinese di domani alle 15. “Una partita spettacolare come nella tradizione – si legge sul sito rossoblù – di altri match tra Genoa e Udinese, ricchi di gol nel clima di amicizia che unisce le tifoserie, come attesta l’accoglienza ai soci bianconeri del Club Friuli da parte del GC Bolzaneto. Il terreno di gioco del Ferraris ha drenato bene le precipitazioni piovose, di portata ridotta e intermittenti, che stanno interessando il capoluogo ligure nel fine settimana. Il vento sta aiutando. Salvo cataclismi improbabili, si giocherà regolarmente nel clima infuocato del ‘campo do Zena’”.

Sono previsti quasi ventimila spettatori sugli spalti a sostenere il Grifone e duecento tifosi ospiti. Le biglietterie di via Monnet, lato stadio Tribuna, saranno aperte a partire dalle 10. Tagliandi pure al Ticket Office al porto Antico di Genova, ricevitorie Listicket e listicket.com. Tra gli osservatori in tribuna, gli emissari della Nazionale maggiore. Per mister Juric è il ritorno sulla panchina rossoblù (domani fanno 50) nelle gare interne, dopo il pareggio a Torino con la Juventus.