I ragazzi del Genoa for special trascorrono una giornata a bordo di Nave Italia

Un'esperienza che li ha portati a stretto contatto con il mare per verificare la sostenibilità della distesa blu della Liguria

I ragazzi della squadra Genoa For Special hanno trascorso una giornata a bordo della Nave Italia. Un’esperienza che li ha portati a stretto contatto con il mare per collaborare con i ricercatori del CNR, campionare l’acqua, misurare le microplastiche: in pratica, verificare la sostenibilità della distesa blu della Liguria, che possiede il record di bandiere blu (34) da anni. Questo evento che ha coinvolto i ragazzi e ragazze rossoblù a bordo di Nave Italia rientra nelle iniziative di corporate social responsability intraprese dal club nella stagione 2022/23.

Il brigantino a vela è uno dei cardini su cui poggiano i progetti di Fondazione Tender to Nave Italia, che studiano argomenti come la preservazione del mare, la rilevazione dello stato, oltre alla realizzazione delle analisi dei ricercatori, tra cui quelli di Genoa Marine Center, la sezione Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Inoltre, l’ente senza scopo di lucro è nato nel 2007 per abbattere il muro del pregiudizio su disabilità e disagio sociale attraverso l’istituzione di progetti educativi e inclusivi basati sulla solidarietà, la cooperazione e lo spirito di gruppo.