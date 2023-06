Tante richieste dei tifosi per il ritiro del Genoa in Val di Fassa

Sono tante le prenotazioni dei tifosi rossoblù che vogliono essere accanto al Genoa nel ritiro in Val di Fassa dal 10 luglio e che durerà due settimane. Un ritiro importante nella località del Trentino che vede il ritorno del Grifone in serie A dopo un anno di “purgatorio” tra i cadetti e che ha scatenato i supporter rossoblù. Le prenotazioni si raccolgono presso il tour operator Gioco Viaggi in via Corsica a Genova (010-8970301 – www.giocoviaggi.com/genoa/ – genoa@giocoviaggi.com).

Intanto domani partiranno per la Val di Fassa i primi incaricati dal club rossoblù per effettuare una serie di sopralluoghi logistici. Sono i preparativi per le strutture che tra poco più di un mese vedranno lavorare la squadra di Gilardino: inoltre si dovranno verificare anche quelle destinate ai Genoa Camp.