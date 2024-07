Giudice sportivo: ammenda di 4mila euro al Genoa. Retegui entra in diffida

Sono sei gli squalificati per un turno in Serie A

Retegui entra ufficialmente in diffida, sottolinea il comunicato di Lega Serie A sui provvedimenti del giudice sportivo. Al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica per un turno al centravanti del Genoa. Il Genoa è stato multato per 4mila euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcuni

bicchieri di plastica» si legge nella nota di Lega. Sempre per la gara del “Dall’Ara”, il Bologna è stato sanzionato con 4mila euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed alcuni oggetti di varia natura» aggiunge il comunicato di Lega.

Squalificati per un turno di campionato: Frattali (Frosinone), Maggiore (Salernitana), Mazzocchi (Napoli), Gatti (Juventus), McKennie (Juventus), Zirkzee (Bologna).

Entrano nella lista dei diffidati: Gyomber (Salernitana), Coppola (Hellas Verona), Matheus Henrique (Sassuolo), Gagliardini (Monza), Kristensen (Roma), Juan Jesus (Napoli), Pellegrini (Lazio), Perez (Udinese), Posch (Bologna), Strefezza (Lecce), Suslov (Hellas Verona), Zappacosta (Atalanta) e Ikonè (Fiorentina).

Un turno di stop anche all’allenatore della Roma Josè Mourinho «per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’operato arbitrale» spiega il comunicato.

Multe anche ai seguenti club: Napoli (10mila euro), Torino (9mila), Lecce (4mila), Fiorentina (3mila) e Roma (2mila).