Il Giornale della Liguria: Il Pirata conferma l’equipaggio

Ivan Juric non cambia formazione. La conferma arriva anche dal Giornale del Piemonte e della Liguria. Il tecnico del Genoa, soprannominato il “pirata”, manderà in campo gli stessi undici che si sono visti a Torino contro la Juventus. Radu in porta, difesa con Biraschi, Romero e Criscito, a centrocampo Pereira, Romulo, Sandro, Bessa e Lazovic, in attacco Piatek e Kouamé. Fischio d’inizio alle ore 15, meteo permettendo.