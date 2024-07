Genoa-Napoli: bel gesto di un tifoso partenopeo che paga un caffé ai Grifoni

In un calcio che spesso si mette in mostra per taluni comportamenti deprecabili che non hanno nulla a che spartire con la comune civiltà, emerge il bel gesto di un tifoso del Napoli capitato in un autogrill genovese, poco prima del rientro in Campania. Infatti, come riporta Dazn, il supporter partenopeo vestito con la maglia di Osimhen, accortosi della presenza di tre tifosi del Genoa, avrebbe offerto loro un caffé. Un gesto semplice, ma profondo. I genoani avrebbero poi chiesto al tifoso del Napoli di scattare una foto assieme in segno di amicizia. La bellezza di Genoa-Napoli è anche questa, oltre al 2-2 maturato sul prato del Ferraris.

Se uno dei nostri lettori o lettrici dovesse avere la foto, direttamente o tramite amici comuni, può inviarcela attraverso i nostri canali social media in modo che possiamo pubblicarla sulla nostra testata giornalistica